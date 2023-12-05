Концерт группы СЛОТ пройдет в Санкт-Петербурге и Москве 9 и 15 декабря

9 декабря в клубе SOUND в Санкт-Петербурге и 15 декабря в столичном VK Stadium группа СЛОТ сыграет программу «The Greatest Hits». В лучших традициях СЛОТ – зрителей ждут только хиты, главные и любимые миллионами «боевики», которые звучат на радио, телевидении, в сериалах и кино, и, конечно, в плейлистах слушателей.

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Группа СЛОТ постоянно экспериментирует и движется вперед: отыграв большие концерты с симфоническим оркестром, музыканты придумали «мэшап-шоу», в котором замиксовали свои треки с песнями коллег и уже сейчас готовятся зимой сыграть большие концерты на столичных площадках. За более чем 20-летнюю деятельность команда закрепила свой статус одной из главных альтернативных групп страны, в багаже которой 9 полноформатных альбомов, 2 мини-альбома и 2 альбома ремиксов, ни один десяток видеоклипов, бесчисленное количество гастролей по России и за ее пределами, а также любовь и признание поклонников.

«Мертвые звезды», «Бой», «Чернуха», «Они убили Кенни», «Круги на воде», «Две войны» и многие другие, а также многочисленные сюрпризы, драйв, слэм и невероятная энергетика – не пропусти концерт СЛОТ 9 декабря в Санкт-Петербурге и 15 декабря в Москве!