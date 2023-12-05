В России запретили строительство скотомогильников

Госдума России приняла закон, запрещающий строительство новых скотомогильников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новый закон вступит в силу 1 марта 2025 года, но некоторые его части начнут действовать уже с 1 сентября 2024 года. Согласно пояснительной записке, новой закон направлен на улучшение правового регулирования работы с биологическими отходами. Как считают авторы законопроекта, инициатива станет одной из мер по нормализации эпизоотической ситуации и сокращению использования скотомогильников.

Отмечается, что новый закон запрещает создание скотомогильников, а также устанавливает необходимость ликвидации уже имеющихся в течении 25 лет со дня завершения их использования. При этом закон не распространяется на те скотомогильники, которые содержат возбудители сибирской язвы.

Кроме того, новый закон уточняет понятие «биологические отходы» — ранее этот термин мог иметь различные трактовки в законодательстве. Теперь это понятие будет применяться к останкам животных, либо других объектам животного происхождения, которые являются результатом ветеринарной деятельности. Кроме того, понятие было разделено на две категории — умеренно опасные и особо опасные.