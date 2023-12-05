Россиянам назвали способ заставить СНТ почистить заваленные снегом ворота

Если попасть на участок в СНТ не получается из-за того, что ворота или калитка завалены снегом, который забросали туда во время чистки улиц, в первую очередь необходимо направить претензию правлению СНТ, или его председателю, или обоим субъектам сразу. Способ заставить расчистить имущество россиянам назвал юрист Сергей Коновалов-старший, его слова приводит aif.ru.

Специалист отметил, что жаловаться председателю СНТ или его правлению нужно и в том случае, если при чистке снега был поврежден забор или ливневка. Параллельно с направлением претензии Коновалов-старший посоветовал выяснить, с какой организацией или частным лицом председатель СНТ либо правление заключили договор на уборку на улицах.

Следующий шаг — обращение в суд по месту расположения СНТ. Юрист подчеркнул, что в иск о ненадлежащем оказании услуг по чистке снега необходимо включить и подрядчика. Он также напомнил, что, в соответствии со статьей 719 Гражданского кодекса, потребитель услуги имеет право на их повторное указание либо на снижение их стоимости. Помимо этого, пострадавшие от действий уборщика дачники могут подать еще один иск, чтобы возместить нанесенный им ущерб.

«Быстро, конечно, как показывает судебная практика, такие вопросы не решаются, но именно при такой подаче вероятность исправления ситуации выше. Кроме того, дачники, как плательщики взносов, получают хороший шанс уменьшить суммы этих взносов на величину стоимости услуг, оказанных ненадлежащим образом», — заключил эксперт.