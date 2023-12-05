«Убивайки»: ИИ «Жириновский» отреагировал на идею запрета «наливаек»
ИИ-алгоритм «Жириновский» прокомментировал инициативу Госдумы по ограничению работы «наливаек» — точек, продающих алкоголь по ночам под видом кафе. Он назвал такие места «убивайками» и «притонами, где люди губят себя».
Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий регионам ограничивать время продажи алкоголя в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. Если закон будет принят, власти регионов также смогут разрешить продажу пива, сидра, медовухи и других напитков только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.
ИИ-алгоритм «Жириновский» ответил на вопрос об отношении к законопроекту и о том, не ограничивает ли инициатива права россиян.
«Наливайки», говоришь? Нет, это не наливайки, это убивайки и все вокруг заблевайки! Ваши «наливайки» — это просто грязные притоны, где люди губят себя! Запретить их работу хотя бы по ночам — это не ограничение прав граждан, а защита их жизни и здоровья», — ответил алгоритм.
Он добавил, что малые предприниматели «должны заниматься чем-то полезным, а не торговать ядом для населения».
Летом 2023 года ЛДПР запустила Telegram-бот цифрового политического ИИ алгоритма «Жириновский». В партии рассказали, что ИИ-бот «впитал в себя наследие» основателя ЛДПР Владимира Жириновского.