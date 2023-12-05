«Наливайки», говоришь? Нет, это не наливайки, это убивайки и все вокруг заблевайки! Ваши «наливайки» — это просто грязные притоны, где люди губят себя! Запретить их работу хотя бы по ночам — это не ограничение прав граждан, а защита их жизни и здоровья», — ответил алгоритм.