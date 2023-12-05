Проверки мигрантов в Петербурге сделали постоянными и привлекли к ним военкоматы

Проверки мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сделали постоянными, плановыми и межведомственными. К мероприятиям будут привлекать полицейских, сотрудников военкоматов и военного следствия. Об этом стало известно «Фонтанке».

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По сведениям издания, только за ноябрь на воинский учет были поставлены более 50 иностранцев, получивших российское гражданство. За тот же месяц, как выяснила «Фонтанка», около 15 мигрантов отправили на военную службу по призыву, а еще почти 30 иностранных граждан решили подписать контракт с Минобороны.

4 декабря сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти полиция провела обыски на крупных предприятиях по делу об организации нелегальной миграции. Тогда около 20 человек за один рейд были поставлены на воинский учет. Все они мигранты, недавно получившие российское гражданство.