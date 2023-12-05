Спрос на онлайн-психологов у молодежи вырос за год в шесть раз

Посещаемость психологических онлайн-сервисов в России в 2023 году выросла более чем в полтора раза, а мобильный интернет-трафик таких ресурсов за год увеличился на 81 процент. Почти на треть выросло среднее время, которое пользователи уделяют онлайн-психологам. Об этом свидетельствуют результаты аналитики Yota.

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Согласно исследованию оператора, проведенного на основе обезличенных абонентских данных, психологическими сервисами чаще пользуются женщины: они составляют 60 процентов аудитории и обеспечивают 63 процента интернет-трафика этих ресурсов. При этом наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25-35 лет (37 процентов от всех пользователей). На втором месте — абоненты от 36 до 45 лет (22 процента), а замыкает топ-3 группа 46-55 лет (17 процентов).

Лучшие темпы роста демонстрирует молодое поколение (14-20 лет): в сравнении с 2022 годом интерес школьников и студентов к подобным сервисам вырос аж в шесть раз, а потребление мобильного трафика этой возрастной группой — почти в восемь.

По данным Yota, в среднем российский пользователь психологических сервисов тратит на них 117 минут в месяц. Для сравнения, в прошлом году аналогичный показатель составил 91 минуту. Онлайн-сервисы психотерапии были наиболее востребованы в августе 2023 года (на них тратили 171 минуту), а наименее — в апреле (81 минута).