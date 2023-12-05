Крошечную бурозубку сняли на видео на Курилах

На кадрах запечатлена крошечная бурозубка — один из самых мелких видов млекопитающих на планете. Видно, как она обнюхивает перчатку, на которой ее держат. Длина животного составляет, как правило, не более 9 сантиметров, а вес — всего 10-12 граммов.