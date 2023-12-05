Уровень заболеваемости COVID-19 в России за неделю с 27 ноября по 3 декабря увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,8%. Об этом сообщил 5 декабря оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Парламентская газета

«Количество госпитализаций за неделю составило 8 тыс. 981 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 12%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах РФ, в том числе в 26 регионах увеличение более чем в среднем по России», – говорится в сообщении. Агентство "Москва"