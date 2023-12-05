Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на 23%

Уровень заболеваемости COVID-19 в России за неделю с 27 ноября по 3 декабря увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,8%. Об этом сообщил 5 декабря оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на 23%
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