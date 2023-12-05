Жители России поделились карьерными ожиданиями на 2024 год

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» выяснил, что в 2024 году 57% жителей России готовы поменять работу, а 50% — профессию. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно результатам исследования, 57% респондентов готовы сменить рабочее место, если получат хорошее предложение. При этом 17% хотят найти новую работу в любом случае, 26% не планируют менять работу.

Среди критериев по выбору новой работы опрошенные указали высокую зарплату и финансовое вознаграждение (83%), адекватный коллектив и руководство (55%), расположение офиса (38%) и гибкий рабочий график (37%). Компенсационный пакет и льготы, а также возможности развития выбрали по 33% опрошенных, а еще для 30% преимуществом является «удаленка». Интересные задачи и возможность карьерного роста привлекают по 28% респондентов.

Меньше остальных вариантов набрали возможность обучения (26%), репутация и престиж компании (15%), отсутствие дресс-кода (12%), баланс между работой и жизнью (16%) и корпоративная культура (10%).

50% россиян готовы сменить профессию, если получат привлекательное предложение. Еще 10% точно собираются перейти в другую сферу деятельности, еще 40% — не планируют этого делать. При этом 49% опрошенных уже предпринимают шаги для этого и ищут подходящие вакансии, 42% изучают подходящие профессии, а 14% получают дополнительное образование.