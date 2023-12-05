«Ревизорро всея Руси»: Елене Летучей – 45

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Елена Летучая на скачках «Гран-При Радио Монте-Карло» на Центральном Московском ипподроме, 2016 год
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Елена Летучая на скачках «Гран-При Радио Монте-Карло» на Центральном Московском ипподроме, 2016 год 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Елена Летучая в качестве модели на показе коллекции бренда Yakubowitch в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ «Манеж», 2019 год
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Елена Летучая в качестве модели на показе коллекции бренда Yakubowitch в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ «Манеж», 2019 год 
© Артем Геодакян/ТАСС
Елена Летучая с супругом, предпринимателем и адвокатом Юрием Анашенковым на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля, 2018 год
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Елена Летучая с супругом, предпринимателем и адвокатом Юрием Анашенковым на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля, 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Танцор Влад Квартин и телеведущая Елена Летучая на съемках для первого выпуска нового сезона шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», 2020 год
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Танцор Влад Квартин и телеведущая Елена Летучая на съемках для первого выпуска нового сезона шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», 2020 год 
© Пресс-служба телеканала «Россия»/ТАСС

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Елена Летучая на церемонии вручения ежегодной премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года» журнала The Hollywood Reporter в кинотеатре «Иллюзион» в Москве, 2017 год
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Елена Летучая на церемонии вручения ежегодной премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года» журнала The Hollywood Reporter в кинотеатре «Иллюзион» в Москве, 2017 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссёр Фёдор Бондарчук, актриса Паулина Андреева и телеведущая Елена Летучая на вечеринке L'Officiel Golden Party в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2018 год
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Режиссёр Фёдор Бондарчук, актриса Паулина Андреева и телеведущая Елена Летучая на вечеринке L'Officiel Golden Party в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Елена Летучая перед премьерой фильма «Русский бес» режиссера Григория Константинопольского в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2018 год
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Елена Летучая перед премьерой фильма «Русский бес» режиссера Григория Константинопольского в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Митя Фомин, актриса Елизавета Николаевна Арзамасова и ведущая Елена Летучая (слева направо) во время презентации нового сезона телеканала СТС, 2019 год
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Певец Митя Фомин, актриса Елизавета Николаевна Арзамасова и ведущая Елена Летучая (слева направо) во время презентации нового сезона телеканала СТС, 2019 год 
© Владимир Гердо/ТАСС
лена Летучая на гала-коктейле «Время голосовать GQ Человек года 2016» в Императорском Яхт-клубе на Берсеневской набережной в Москве, 2016 год
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лена Летучая на гала-коктейле «Время голосовать GQ Человек года 2016» в Императорском Яхт-клубе на Берсеневской набережной в Москве, 2016 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

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Елена Летучая фотографируется со зрителями перед церемонией вручения премии «ТЭФИ 2016» в категории «Вечерний прайм» в Москве, 2016 год
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Елена Летучая фотографируется со зрителями перед церемонией вручения премии «ТЭФИ 2016» в категории «Вечерний прайм» в Москве, 2016 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Актриса Оксана Акиньшина, телеведущая Елена Летучая и главный редактор «ОК!» Вадим Верник (слева направо) на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Москве, 2018 год
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Актриса Оксана Акиньшина, телеведущая Елена Летучая и главный редактор «ОК!» Вадим Верник (слева направо) на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Москве, 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин и телеведущая Елена Летучая во время акции по очистке Москвы-реки от мусора, 2023 год
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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин и телеведущая Елена Летучая во время акции по очистке Москвы-реки от мусора, 2023 год 
© Владимир Гердо/ТАСС
лена Летучая на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля, 2023 год
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лена Летучая на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля, 2023 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Елена Летучая-Анашенкова родилась 5 декабря 1978 года в семье инженеров. Будущая телеведущая выросла в Амурской области, куда ее родителей отправили строить БАМ. По совету семьи она окончила финансовый колледж и первое время успешно работала финансистом в «Газпроме» и РЖД.

В 29 лет Летучая резко изменила свой профессиональный вектор: поступила в Останкинскую школу, отучилась на ведущую и устроилась на телевидение. Сначала она была стажером и редактором на чужих программах, потом добилась позиции продюсера, готовила программу «Пусть говорят». Нервная работа на Первом канале закончилась проблемами с сердцем, и ведущая попала в больницу. После этого она ушла с федерального ТВ и переключилась на кабельные каналы, в том числе развлекательную «Пятницу». Тогда-то 34-летняя Летучая и попала в программу «Ревизорро», став узнаваемой по всей стране.

Сейчас ведущая занимается другими проектами, а из «Ревизорро» ушла из-за усталости. По словам Летучей, руководство канала постоянно экономило на ней и не могло защитить во время конфликтов на сьемках.

Кредо ведущей заключается в том, что никогда не поздно поменять работу или даже направление карьеры. «Что касается возраста — никогда не поздно! Человек — очень трусливое существо, страшно срываться с насиженного места и идти в неизвестность. Но если вы чего-то хотите — добивайтесь, работайте, и наверху вас обязательно увидят, заметят, испытают — а потом дадут то, чего вы хотите», — говорила она.

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