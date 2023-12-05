Елена Летучая-Анашенкова родилась 5 декабря 1978 года в семье инженеров. Будущая телеведущая выросла в Амурской области, куда ее родителей отправили строить БАМ. По совету семьи она окончила финансовый колледж и первое время успешно работала финансистом в «Газпроме» и РЖД.

В 29 лет Летучая резко изменила свой профессиональный вектор: поступила в Останкинскую школу, отучилась на ведущую и устроилась на телевидение. Сначала она была стажером и редактором на чужих программах, потом добилась позиции продюсера, готовила программу «Пусть говорят». Нервная работа на Первом канале закончилась проблемами с сердцем, и ведущая попала в больницу. После этого она ушла с федерального ТВ и переключилась на кабельные каналы, в том числе развлекательную «Пятницу». Тогда-то 34-летняя Летучая и попала в программу «Ревизорро», став узнаваемой по всей стране.

Сейчас ведущая занимается другими проектами, а из «Ревизорро» ушла из-за усталости. По словам Летучей, руководство канала постоянно экономило на ней и не могло защитить во время конфликтов на сьемках.