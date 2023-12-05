В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах во вторник, 5 декабря, произошла отмена и задержка по меньшей мере 27 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Как стало известно, в Домодедово задержали вылеты девяти воздушных судов, четырех — отменили. Во Внуково перенесли пять авиарейсов, один — отменили. В Шереметьево задержали семь рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.