Дед Мороз застраховал свои сани по ОСАГО

ОСАГО является обязательным видом страхования для владельцев автотранспорта. И даже Дед Мороз не может стать исключением. В преддверии новогодних праздников помощники главного новогоднего волшебника обратились к страховщикам с просьбой рассчитать стоимость страховки для его новых саней.

ОСАГО Деду Морозу обойдется почти в 1600 рублей, подсчитали в ВСК. При этом с включенной в полис внучкой Снегурочкой стоимость страховой программы составит чуть более 18 тысяч рублей.

Невысокая цена ОСАГО для Деда Мороза обусловлена сразу несколькими факторами. Так, при оформлении полиса в офисе компании персональный базовый тариф для дедушки составил бы 1646 рублей. Так как транспортное средство зарегистрировано в Великом Устюге (Вологодская область), коэффициент территории (КТ), который присваивается в зависимости от региона, составляет 0,92, а коэффициент возраст-стаж (КВС) для такого опытного водителя составит 0,83.

Увеличение стоимости ОСАГО по сравнению с прошлым годом связано с двумя причинами. Дед Мороз приобрел новые сани - китайские новой модели. Они оснащены более мощным электрическим двигателем. За счет этого коэффициент мощности (КМ) вырос до 1,6. Кроме того, за прошедший год Дед Мороз стал участником одного ДТП - так торопился развести подарки, что врезался в снегоуборочную машину, поэтому ему начисляется коэффициент бонус-малус (КБМ) 0,78. Важно, что при ДТП никто не пострадал. Итого с учетом всех изменений стоимость ОСАГО для Деда Мороза в этом году составила 1569 рублей.