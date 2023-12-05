Бывший участник команды КВН "Русская дорога" умер в 32 года

В возрасте 32 лет скончался бывший участник армавирской команды КВН "Русская дорога" Грант Манасян. Об этом сообщили на официальной странице команды в "ВКонтакте" .

"24 ноября в нашей команде случилось страшное. Не стало нашего друга Гранта Манасяна. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Нет слов, которые могли бы выразить всю боль от этой утраты", - отметили в сообщении.

Грант Манасян долгие годы, с 2012 по 2020 год, выступал за команду "Русская дорога", представлявшую армавирский педагогический университет, в том числе в Высшей лиге КВН. В команде он исполнял роль хулигана по имени Тимофей. В 2020 году молодой человек покинул коллектив.