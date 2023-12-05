Почти 40% релокантов вернулись в Россию

Порядка 40% покинувших страну жителей РФ вернулись на родину. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на специалистов, которые помогают с оформлением видов на жительство в других странах.

Власти РФ оценивают число вернувшихся релокантов в 50%, рекрутинговые агентства — в 25%. В абсолютных цифрах прибывших на родину россиян может быть от 170 тыс. до 330 тыс.

В компании «Финион» «Известиям» пояснили, что до 40% релокантов, которые покинули РФ в 2022 году, вернулись обратно. Такие данные организации удалось получить по итогам опроса среди 2,7 тыс. клиентов компании. В целом спрос жителей РФ на услуги оформления ВНЖ в других странах за 2023 год упал в десятки раз.

Издание уточняет, что чаще всего россияне едут обратно из-за ужесточения условий получения документов. Также комиссия в зарубежных странах регулярно проверяет, живет ли получатель ВНЖ по определенному адресу, для этого могут даже опросить соседей. Присутствуют и определенные трудности с заработком.

Эксперты уверены, что возвращение граждан РФ на фоне нехватки кадров — отличный знак для экономики.