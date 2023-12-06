Два россиянина получили разрешение на выезд из сектора Газа 6 декабря

Порядка 300 человек, к числу которых относятся два гражданина РФ, получили разрешение на выезд из сектора Газа 6 декабря. Об этом стало известно из списков на выезд из сектора Газа через КПП «Рафах» в Египет.

Так, в числе 296 человек, получивших разрешение покинуть сектор Газа и выехать в Египет в среду, 6 декабря, значатся два россиянина — Александр и Анастасия Яакуб, 2017 и 2007 года рождения, передает РИА Новости.

5 декабря Спецборт МЧС России доставил на родину еще 120 эвакуируемых из сектора Газа российских граждан и членов их семей.

Другой борт с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в московском аэропорту Домодедово 25 ноября. На его борту было 105 россиян и членов их семей, в том числе 55 детей, которых эвакуировали из анклава.