Захарова предложила свой вариант имени для панды в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала голосование москвичей по вопросу о том, как назвать панду, родившуюся в московском зоопарке.

Дипломат напомнила, что каждый житель столицы может принять участие в голосовании и тем самым внести свою лепту в развитие российско-китайских отношений.

Захарова пояснила, что родители малышки Жуи и Диндин находятся в Москве в в соответствии с двусторонним договором аренды. Их потомство на основе соглашения должно будет вернуться в КНР.

Вместе с тем, москвичи могут выбрать, какое имя будет у животного, которое уедет в Китай, заметила представитель МИД.