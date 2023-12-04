Путин высказался о проблеме обучения детей трудовых мигрантов в РФ

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сделал ряд важных заявлений по внутренней повестке. В частности, глава государства высказался о проблеме трудовых мигрантов, пишет ТАСС.

Путин высказался о проблеме обучения детей трудовых мигрантов в РФ
© РИА Новости

Российский лидер отметил, что проблема обучения детей трудовых мигрантов является достаточно значимой, нельзя делать вид, что ее не существует.

Дети мигрантов должны учиться, но это не должно приводить к ухудшению условий в школах для российских детей, пояснил российский лидер.

Путин оценил ситуацию с мигрантами

Ранее президент заметил, что в вопросе привлечения мигрантов в Россию необходимо соблюдать этнокультурный баланс.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости