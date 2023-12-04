Путин высказался о проблеме обучения детей трудовых мигрантов в РФ

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сделал ряд важных заявлений по внутренней повестке. В частности, глава государства высказался о проблеме трудовых мигрантов, пишет ТАСС.

Российский лидер отметил, что проблема обучения детей трудовых мигрантов является достаточно значимой, нельзя делать вид, что ее не существует.

Дети мигрантов должны учиться, но это не должно приводить к ухудшению условий в школах для российских детей, пояснил российский лидер.