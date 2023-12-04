ФАС через две недели объяснит Совфеду причину разницы цен на учебники
Федеральная антимонопольная служба(ФАС) через две недели должна объяснить Совету Федерации причины различий в ценах на школьные учебники в разных регионах страны. Об этом 4 декабря сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе совещания со статс-секретарями.
Политик призвала определить объем учебников, которые нужны регионам. По ее словам, на сегодняшний день в субъектах сложилась ситуация, при которой учебник по физике в одном регионе стоит 400 рублей, а в другом — 800 рублей, что приводит к неэффективной трате бюджетных средств.
«У нас есть закон о всеобщем образовании, законы, которые обязывают обеспечить все школы учебниками. Но у нас этого не получается, потому что цены разнятся» — цитирует «СенатИнформ» Матвиенко.
Как отметила спикер, решить эту проблему могла бы централизованная закупка учебников или печать учебников силами государства по единой цене.
«Мы антимонопольную службу просили проверить, но пока не получили ответ письменно…Через две недели просим ФАС доложить, почему на региональных бюджетах такая нагрузка», — подытожила председатель Совета Федерации.