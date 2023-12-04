ФАС через две недели объяснит Совфеду причину разницы цен на учебники

Федеральная антимонопольная служба(ФАС) через две недели должна объяснить Совету Федерации причины различий в ценах на школьные учебники в разных регионах страны. Об этом 4 декабря сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе совещания со статс-секретарями.

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Политик призвала определить объем учебников, которые нужны регионам. По ее словам, на сегодняшний день в субъектах сложилась ситуация, при которой учебник по физике в одном регионе стоит 400 рублей, а в другом — 800 рублей, что приводит к неэффективной трате бюджетных средств.

«У нас есть закон о всеобщем образовании, законы, которые обязывают обеспечить все школы учебниками. Но у нас этого не получается, потому что цены разнятся» — цитирует «СенатИнформ» Матвиенко.

Как отметила спикер, решить эту проблему могла бы централизованная закупка учебников или печать учебников силами государства по единой цене.