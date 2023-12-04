В РФ могут ввести штрафы за незаконное использование биометрии
Госдума 5 декабря рассмотрит в третьем чтении законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрии. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, документ предлагает установление административной ответственности за размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах с нарушением прописанных в законодательстве требований. Штрафы за это для граждан составят от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 700 тысяч рублей. При повторном нарушении они вырастут до 15-30 тысяч, 300-500 тысяч и 1-1,5 миллионов рублей соответственно.
Индивидуальным предпринимателям придется заплатить в таких случаях от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении штрафов за нарушение при размещении личных данных до 1,5 миллионов рублей.