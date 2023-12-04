На сайтах объявлений появились лоты с зимними самокатами

На сайтах объявлений появилось большое количество сезонных лотов. Продавцы предлагают приобрести самокаты на лыжах и гусеничном ходу, пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На сайтах объявлений появились лоты с зимними самокатами
© globallookpress.com

По данным портала, эти агрегаты на фоне сильного снегопада в столичном регионе могут стать очень востребованными.

Журналисты пояснили, что за зимние снегокаты владельцы просят от 130 тыс. рублей.

Среди преимуществ хозяева указывают то, что электросамокаты этого типа являются всесезонными, для езды летом достаточно поменять гусеницу на колеса.

Москвичей предупредили о сибирских морозах после сильной метели

Вместе с тем, посетовали авторы, москвичи надеялись на то, что в зимний период с улиц пропадут подобные устройства. Но их надежды, добавили они, не сбылись.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости