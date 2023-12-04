На сайтах объявлений появились лоты с зимними самокатами

На сайтах объявлений появилось большое количество сезонных лотов. Продавцы предлагают приобрести самокаты на лыжах и гусеничном ходу, пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

По данным портала, эти агрегаты на фоне сильного снегопада в столичном регионе могут стать очень востребованными.

Журналисты пояснили, что за зимние снегокаты владельцы просят от 130 тыс. рублей.

Среди преимуществ хозяева указывают то, что электросамокаты этого типа являются всесезонными, для езды летом достаточно поменять гусеницу на колеса.