Госдума приняла закон о запрете использования телефонов на уроках

Мера также распространяется на планшеты с сим-картами. Гаджетами нельзя будет пользоваться даже в образовательных целях. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

В принятой в ноябре в I чтении редакции законопроекта речь шла о том, что использование смартфонов на уроках допускается в учебных целях, а также в экстренных ситуациях. Документ был внесён на рассмотрение палаты группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в октябре.