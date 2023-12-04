Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова заявила в беседе с РИА Новости, что пока рано говорить о выписке народного артиста СССР Юрия Соломина.

По словам Михайловой, Соломин продолжает лечение в больнице, а его состояние не изменилось.

«Чувствует он себя, как и чувствовал. Новостей пока ни хороших, ни плохих нет», — рассказала директор театра.

Юрий Соломин был госпитализирован 6 ноября. Он упал во дворе своего дома в центре Москвы, скорую помощь вызвал его водитель.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Соломина развилась двухсторонняя пневмония.

17 ноября Михайлова рассказала, что у Соломина начали работать отнимавшиеся после инсульта конечности, но он пока остается в больнице. Директор театра тогда отметила, что актер находился в стабильно тяжелом состоянии.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. В 1988 году он удостоился звания народного артиста СССР.