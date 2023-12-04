Художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова избрали новым председателем Союза театральных деятелей (СТД). Об этом стало известно в понедельник, 4 декабря.

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До этого организацию 27 лет возглавлял народный артист РСФСР Александр Калягин. На внеочередном съезде СТД он призвал к переосмыслению деятельности Союза и выдвинул на пост председателя кандидатуру народного артиста России Александра Лазарева. Последний, однако, взял самоотвод.

Самоотвод взяли все прочие кандидаты на должность председателя, за исключением Машкова, передает РИА Новости.

Владимир Машков 27 ноября отметил 60-летие. А уже на следующий день Театр Олега Табакова, которым руководит народный артист, представил премьеру «Атом Солнца» — шоу-спектакль про талант. В честь этого события «Вечерняя Москва» взяла у Машкова интервью.

В начале сентября проживающая в США дочь Владимира Машкова адресовала ему теплые слова в социальных сетях. Так, в личном микроблоге она поделилась фотографией необычного подарка.