Россиянам рассказали о необходимости сообщать о получении иностранного ВНЖ

Получение россиянином вида на жительство в США влечёт за собой определённые юридические последствия при возвращении в Россию, рассказал NEWS.ru управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев. По его словам, несоблюдение требований чревато административными или уголовными санкциями.

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Согласно статье 11 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», российский гражданин обязан в течение 60 дней уведомить территориальный орган МВД по месту своего жительства в России о приобретении документа, подтверждающего право на постоянное проживание в США. Исключение составляют лица, постоянно проживающие за пределами РФ, однако понятие «постоянного проживания» законодательством четко не определено, — рассказал Русяев.

Юрист отметил, что, если в течение 60 дней после получения американского ВНЖ россиянин не возвращался на родину, то обязан уведомить МВД в течение 30 дней после пересечения границы РФ. Уведомление можно подать лично, через законного или уполномоченного представителя, а также по почте, будучи в России, пояснил он.

Административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей применяется в случае просрочки направления уведомления. Уголовная ответственность в виде штрафа до 200 000 рублей или обязательных работ применяется, если обязанность по уведомлению не исполнена совсем, — сказал Русяев.

Ранее стало известно, что в Латвии начался процесс аннулирования ВНЖ у нескольких тысяч россиян. Миграционная служба страны разослала уведомления с требованием покинуть страну в 90-дневный срок.