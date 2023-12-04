Названо слово года по версии Оксфордского словаря

Словом года по версии Оксфордского словаря стал сокращенный вариант "харизмы"
Издатели Оксфордского словаря английского языка, считающегося наиболее авторитетным, назвали словом 2023 года разговорное выражение "rizz" - сокращенную форму слова "харизма".
Понятие "rizz" обозначает персональный шарм, привлекательность, "способность с легкостью привлекать романтического или сексуального партнера".
Общественность выбирала фаворитов среди восьми слов, которые отражали настроение, увлечения и идеологию уходящего года. После того, как перечень уменьшился вдвое, к выбору подключились эксперты-лингвисты. Они отметили растущее влияние поколения Z на современное общество. Своим выбором они хотели подчеркнуть то, как норма языка формируется в отдельных социальных и возрастных группах, а затем получает широкое распространение в социуме.
В прошлом году словарь отдал предпочтение выражению "режим гоблина". Оно означает лень, жадность, неряшливость и привычку потакать своим желаниям и слабостям.