Названо слово года по версии Оксфордского словаря

Общественность выбирала фаворитов среди восьми слов, которые отражали настроение, увлечения и идеологию уходящего года. После того, как перечень уменьшился вдвое, к выбору подключились эксперты-лингвисты. Они отметили растущее влияние поколения Z на современное общество. Своим выбором они хотели подчеркнуть то, как норма языка формируется в отдельных социальных и возрастных группах, а затем получает широкое распространение в социуме.