Россиянам показали «предзимний шепот» Байкала

ФГБУ « Заповедное Подлеморье» в республике Бурятия опубликовало кадры ледостава на озере Байкал, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на дирекцию особо охраняемых природных территорий. Как пояснили в ведомстве, «шепот» байкальского льда всегда предшествует погружению крупнейшего в мире пресноводного озера в зимний сон.

Волны перекатывают ледяные глыбы. По всему побережью, отражаясь от окружающих горных вершин, слышен этот звук — шепот льда, — рассказали в дирекции.

В ФГБУ добавили, что Байкал замерзает значительно позже других водоемов. Этот процесс начинается примерно с середины декабря, так как огромные массы воды требуют более длительного охлаждения, нежели на других озерах и реках. Кроме того, быстрому замерзанию Байкала препятствует ветровая деятельность, которая особенно интенсивно проявляется в осенне-зимний период.