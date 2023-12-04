Умер актер Вячеслав Лясецкий

Ушел из жизни советский и российский актер Вячеслав Лясецкий. Заслуженного артиста РФ не стало 3 декабря.

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Вячеслав Ипполитович Лясецкий родился 9 июля 1940 года в поселке Шахты Ворошиловградской области. В 1967-м окончил ГИТИС имени Луначарского. Работал в Калининском, Барнаульском, Омском ТЮЗах, в Республиканском русском драматическом театре Орджоникидзе в 1969-1979 годах, далее - актер в Озерском театре драмы и комедии "Наш дом". С 1982 года совмещал работу артиста с должностью завтруппой.

В сценических закромах актера - Фирс из "Вишневого сада" Чехова, Фамусов в "Горе от ума" Грибоедова, Барон в "На дне" Горького, Сорин в "Чайке", Ревунов-Караулов в "Свадьбе", другие классические образы.