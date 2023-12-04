Матвиенко исключила запреты и криминализацию сферы абортов в России

Российские власти не пойдут на запреты и криминализацию сферы абортов. Об этом 4 декабря заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Она призвала снизить накал риторики и напомнила о печальных последствиях подобного опыта — росте женской смертности, нелегальном рынке услуг и других.

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», — цитирует сенатора ТАСС.

По ее мнению, обсуждать вопрос следует с точки зрения здравого смысла. А кропотливая профессиональная работа в этом направлении должна исключать ошибки, невзвешенные предложения и тревогу в обществе, заключила Матвиенко.

Ранее зампредседателя Государственной Думы Петр Толстой рассказал о запрете абортов в частных клиниках пяти регионов России и введении штрафов для врачей, склонивших пациенток к подобному шагу. По мнению депутата, вместо финансового наказания предпочтительным стало бы материальное поощрение докторов, сумевших отговорить женщин от искусственного прерывания беременности.