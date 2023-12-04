Умер создатель советских мультфильмов Джура Тешабаев

Тешабаев родился в 1933 году в Андижане. В 1956-м окончил Киевский университет. Работал редактором на "Узбекфильме", с 1960 года был аспирантом, научным сотрудником Института искусствоведения, а с 1987 года работал заведующим отделом кино и телевидения. Преподавал в художественном институте.