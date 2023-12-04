В России выпустят почтовые марки с изображением беспилотников

С 1 сентября 2023 года в России действует национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. В его состав вошли четыре федеральных программы.

© РИА "ФедералПресс"

Как рассказали в пресс-службе Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», в нацпроект вошли производство беспилотных авиационных систем различных весогабаритных характеристик и назначения, автономных и дистанционно управляемых надводных судов, электропоездов и автомобилей.

В Ассоциации также поделились, что в связи с успехами мирового уровня отечественных разработчиков всех видов беспилотного транспорта, а также в интересах популяризации этого инновационного направления развития российских цифровых технологий и искусственного интеллекта, АО «Почта России» было предложено выпустить в следующем году серию почтовых марок с изображениями лучших российских разработок беспилотных транспортных средств.

«Такая специальная серия почтовых марок будет интересна не только коллекционерам, но и всем тем в России и дружественных странах, кто хочет узнать больше о развитии российских цифровых технологий», – заявили в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».