В Сочи посчитали ущерб пляжам города от шторма

В Сочи ущерб пляжам города от шторма оценили в 200 миллионов рублей
Мощнейший шторм, который обрушился на побережье Крыма и Кубани с 26 на 27 ноября, нанес ущерб пляжам Сочи на 200 миллионов рублей. Об этом заявил мэр курорта Алексей Копайгородский. Глава города добавил, что первые пляжи спустя неделю восстановлены.
"Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 миллионов рублей. Но вместе нам удалось выполнить основные восстановительные работы в кратчайшие сроки. Зимние пляжи уже готовы на 80 процентов. Все их откроем поэтапно в декабре", - отметил Копайгородский.
Например, накануне заработал зимний пляж "Маяк" на Приморской набережной. На берегу убрали весь нанесенный волнами мусор и восстановили инфраструктуру.
Также готова инфраструктура для отдыха и прогулок.
Ранее сообщалось, что пляжи в Сочи из-за шторма вынужденно закрыли. В прибрежных зонах работает спецтехника.