В Сочи посчитали ущерб пляжам города от шторма

"Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 миллионов рублей. Но вместе нам удалось выполнить основные восстановительные работы в кратчайшие сроки. Зимние пляжи уже готовы на 80 процентов. Все их откроем поэтапно в декабре", - отметил Копайгородский.