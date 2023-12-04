В Сочи ущерб пляжам города от шторма оценили в 200 миллионов рублей

Мощнейший шторм, который обрушился на побережье Крыма и Кубани с 26 на 27 ноября, нанес ущерб пляжам Сочи на 200 миллионов рублей. Об этом заявил мэр курорта Алексей Копайгородский. Глава города добавил, что первые пляжи спустя неделю восстановлены.

В Сочи посчитали ущерб пляжам города от шторма
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"Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 миллионов рублей. Но вместе нам удалось выполнить основные восстановительные работы в кратчайшие сроки. Зимние пляжи уже готовы на 80 процентов. Все их откроем поэтапно в декабре", - отметил Копайгородский.

Например, накануне заработал зимний пляж "Маяк" на Приморской набережной. На берегу убрали весь нанесенный волнами мусор и восстановили инфраструктуру.

Также готова инфраструктура для отдыха и прогулок.

Ранее сообщалось, что пляжи в Сочи из-за шторма вынужденно закрыли. В прибрежных зонах работает спецтехника.