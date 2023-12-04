Белая башня в Екатеринбурге стала самым узнаваемым объектом в России

Здание Белой башни в Екатеринбурге вошло в топ объектов архитектуры, которые являются самыми узнаваемыми в нашей стране. Памятник знают «в лицо» 12 % россиян. «ФедералПресс» расскажет, какие здания также знакомы соотечественникам, но могут быть безвозвратно потеряны.

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«Самыми узнаваемыми россиянами редкими памятниками зодчества стали Рязанская ВДНХ (объект узнает почти каждый пятый россиян – 18%), Белая башня в Екатеринбурге и Усадьба Пущино-на-Оке в Московской области (их узнали в 12% случаев)», – сообщают организаторы исследования общественного мнения россиян.

Исследование проводилось в рамках проекта «Архитектурный перископ» о разрушающихся памятниках зодчества. Партнерами выступили Социальная сеть «Одноклассники», при поддержке экспертов фонда «Внимание».

Организаторы выяснили, какие достопримечательности известны жителям того или иного региона. Как правило, участвовавшие в опросе смогли назвать три архитектурных объекта. «Зачастую жители страны не интересуются культурными объектами своего региона (42%), большинство опрошенных (59%) испытали гордость, радость или любопытство, когда узнали, что в их регионе есть важные памятники архитектуры», – делятся результатами опроса организаторы.

Кроме прочего, стало известно, какими способами россияне узнают о существовании в их регионе того или иного архитектурного объекта. Основным источником информации для наших соотечественников остается Интернет. Так, большинство подписано на сообщества с интересными фактами, знакомятся с контентом блогеров, которые рассказывают о культуре и урбанистике.

«Каждый четвертый житель страны (24%) находит информацию о культурных объектах в соцсетях», – отмечают исследователи.

Кроме того, у наших соотечественников популярны прямые запросы через поисковики, когда они хотят узнать более подробную информацию о той или иной архитектурной достопримечательности.