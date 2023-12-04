«Новогодняя почта» откроется в Петербурге на Дворцовой площади

«Новогодняя почта» «Петербургского дневника» начнет работать на Дворцовой площади 19 декабря. В этом году на открытках будут работы победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта. Помимо этого, будут представлены открытки, посвященные 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра «Аврора» и хоккейному клубу «Динамо Санкт-Петербург».

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— Доминантой общественного пространства вновь станет гигантский абажур. На площадке будут установлены два почтовых ящика, также всех посетителей будут ждать фотозона и зона отдыха. Отличие этого года в том, что общественное пространство украсят почти четыре тысячи огоньков, — сообщил главный редактор издания Кирилл Смирнов.

Необычная почта будет работать до 29 декабря включительно с 17:00 до 21:00 ежедневно. Открытку смогут взять все желающие бесплатно, докупать марки или что-либо еще не требуется.

Отметим, что «Новогодняя почта» «Петербургского дневника» будет работать уже третий год подряд. Впервые необычное общественное пространство появилось на Дворцовой площади в декабре 2021 года, тогда его посетили более 20 тысяч человек. В прошлом году через почту издания было отправлено уже более 45 тысяч открыток.

Проект поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов.