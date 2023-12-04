В российских школах может появиться новое ограничение с января 2024 года

«Известия»: в ГД предложили запретить телефоны на школьных уроках с января 2024 года
Средства связи планируется запретить использовать на уроках в школах с января 2024 года.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта, который профильный комитет Думы по просвещению рассмотрит 4 декабря.
Отмечается, что авторами поправок стали депутаты ГД во главе со спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций.
Ранее Госдума одобрила законопроект об ограничении использования телефонов в школах.
Также в Госдуму была внесена поправка об обязательном уроке труда в школах.
Кроме того, в России призвали оснастить школьные классы камерами для минимизации конфликтов.