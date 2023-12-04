За повторную продажу сигарет несовершеннолетним предложили ввести штрафы

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подготовил и направил на заключение правительства РФ законопроект, согласно которому повторная продажа сигарет и вейпов несовершеннолетним повлечет наложение увеличенного штрафа для физлиц, а также должностных и юридических лиц. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Документ предполагает штрафы для физлиц в размере от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юрлиц - от 600 тыс. до 800 тыс. рублей с возможностью приостанавливать их деятельности на срок до 90 суток. Кроме того, штраф будет также распространяться на должностных лиц и составит от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

"Действующим законодательством установлены меры наказания за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним в виде штрафов. При этом существует ряд нечистоплотных продавцов, готовых рискнуть ради увеличения заработка. Дети все еще покупают вейпы и электронные сигареты. Мы считаем, что имеющегося набора санкций недостаточно, и предлагаем усилить наказание за повторные нарушения. А если повышенный штраф не замотивирует исполнять закон, то приостанавливать деятельность на срок до 90 суток в качестве меры ответственности", - рассказал в беседе с ТАСС Слуцкий.