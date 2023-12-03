Холодные аномалии распространятся на 60% территории РФ

Минимум 60% территории России подвергнется вторжению холодных воздушных масс. Здесь будет аномально холодная погода — на 7 градусов ниже нормы. Такой прогноз дал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Начиная с 5 декабря, минимум 60% территории нашей страны подвергнется вторжению холодных воздушных масс», — сказал синоптик.

Температура, по его словам, отклонится от нормы на 7 градусов.

Вильфанд уточнил, что наиболее сложная погода будет в ряде регионов Сибири из-за столкновения холодных и теплых воздушных масс.

3 и 4 декабря прогнозируются сильные осадки в Томской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае и республике Алтай. Это приведет к снежным заносам и сильной гололедице. Ветер усилится до 25 — 30 м/с.

В понедельник и вторник в Красноярском крае и Хакасии прогнозируется ветер с порывами до 25 м/с, метель, сильный снег. 5 декабря температура понизится на 10 — 15 градусов.

В Крыму в понедельник пойдет дождь, переходящий в снег. Сильные осадки и ветер до 25 м/с. Температура упадет на 10 — 12 градусов.