В соцсетях обратили внимание на билборды на границе с Эстонией

Пользователи соцсетей обратили внимание на огромные билборды с президентом России Владимиром Путиным, установленные на границе с Эстонией.

На них глава государства изображен с медведем. Кроме того, на билбордах крупным кеглем набран слоган: «Границы России - нигде не заканчиваются».

По мнению экспертов, Владимир Путин с постера демонстрирует уверенность в целостности территории, создает масштабный символ настойчивости и силы.

Часть пользователей поддержала установку таких агитационных инсталляций. Вместе с тем, многие комментаторы призвали к умеренности во внешней политике. По их мнению, не следует располагать такие объекты на границах входящей в НАТО страны.