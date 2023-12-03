В соцсетях обратили внимание на билборды на границе с Эстонией
Пользователи соцсетей обратили внимание на огромные билборды с президентом России Владимиром Путиным, установленные на границе с Эстонией.
На них глава государства изображен с медведем. Кроме того, на билбордах крупным кеглем набран слоган: «Границы России - нигде не заканчиваются».
По мнению экспертов, Владимир Путин с постера демонстрирует уверенность в целостности территории, создает масштабный символ настойчивости и силы.
Часть пользователей поддержала установку таких агитационных инсталляций. Вместе с тем, многие комментаторы призвали к умеренности во внешней политике. По их мнению, не следует располагать такие объекты на границах входящей в НАТО страны.
Путин сообщил ранее, что его высказывание о безграничной стране «имеет цивилизационный смысл». Он добавил, что соотечественники проживают по всей планете, на всех континентах. Именно в этом смысле «у России нет границ».