Власти Крыма изучают вопрос о возможности подать иск против Украины по «скифскому золоту» в суды российской юрисдикции. Об этом рассказал в интервью Владимир Константинов.

По его словам, руководство региона еще не проводило консультаций на этот счет, однако твердо намерено не допустить бесследного исчезновения артефактов.

«Мы до последнего надеялись на благоразумие Запада. Безусловно, вопрос компенсации через суды российской юрисдикции теоретически возможен», — сказал Константинов.