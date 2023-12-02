Прием онлайн-заявок на ЕГЭ и ОГЭ стартовал в Подмосковье
Для учащихся Московской области 1 декабря стартовал прием заявок на сдачу ЕГЭ и ОГЭ онлайн. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» – «Образование детям». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Подмосковья.
«Услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней. Решение о принятии заявления направляется в личный кабинет заявителя на сайте РПГУ. Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершается включительно 1 февраля, а на участие в ОГЭ до 1 марта. Заявления на участие в экзаменах после указанных дат, а также любые изменения, касающиеся сдачи предметов, принимаются по решению государственной экзаменационной комиссии Московской области при наличии документально подтвержденных уважительных причин», – говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2023 года выпускники прошлых лет не могут участвовать в сдаче ЕГЭ в досрочный период, для них предусмотрены резервные дни основного периода.