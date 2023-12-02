Прием онлайн-заявок на ЕГЭ и ОГЭ стартовал в Подмосковье

«Услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней. Решение о принятии заявления направляется в личный кабинет заявителя на сайте РПГУ. Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершается включительно 1 февраля, а на участие в ОГЭ до 1 марта. Заявления на участие в экзаменах после указанных дат, а также любые изменения, касающиеся сдачи предметов, принимаются по решению государственной экзаменационной комиссии Московской области при наличии документально подтвержденных уважительных причин», – говорится в сообщении.