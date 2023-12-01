У прибывшего в Москву пассажира из Шри-Ланки не выявили лихорадку денге
Роспотребнадзор по Москве опроверг сообщения СМИ о том, что на приземлившемся в аэропорту Шереметьево рейсе Шри-Ланка — Москва находился пассажир с симптомами лихорадки денге.
«Указанная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
У пассажира действительно была повышенная температура, но по результатам осмотра и лабораторных исследований опасных инфекций у него не выявили. Установлен диагноз — грипп АH3N2.
Роспотребнадзор рекомендует пассажирам рейса при появлении признаков острых респираторных заболеваний незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире сохраняется сложная биологическая обстановка, которая может угрожать и России.
«Усиливаются угрозы лихорадок Эболы и Марбурга. За год зарегистрировано почти 3,5 миллиона случаев лихорадки Денге в Северной и Южной Америке и полмиллиона в Юго-Восточной Азии, растет число случаев заболеваний лихорадкой Западного Нила, в том числе в Греции, Испании Сербии», — сказала она.