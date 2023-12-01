У прибывшего в Москву пассажира из Шри-Ланки не выявили лихорадку денге

«Усиливаются угрозы лихорадок Эболы и Марбурга. За год зарегистрировано почти 3,5 миллиона случаев лихорадки Денге в Северной и Южной Америке и полмиллиона в Юго-Восточной Азии, растет число случаев заболеваний лихорадкой Западного Нила, в том числе в Греции, Испании Сербии», — сказала она.