Минздрав: Диспансеризация работающего населения будет добровольной

Диспансеризация работающего населения будет добровольной, пояснили в пресс-службе Минздрава России. Так в ведомстве прокомментировали слова вица-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая ранее в пятницу сообщила, что со следующего года правительство предлагает активнее развивать проведение диспансеризации и диспансерного наблюдения прямо по месту работы.

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"Как и любой вид медицинской помощи, диспансеризация работающего населения будет добровольной, при добровольном информированном согласии пациента", - сообщили РИА Новости в Минздраве.

В ведомстве пояснили, что возможность прохождения медосмотра или диспансеризации в медицинском подразделении работодателя, на рабочем месте или в государственной медицинской организации предложена в целях заботы о здоровье трудящихся.