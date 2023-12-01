Социолог объяснил любовь россиян к Сталину

«Я бы не назвал отношение россиян к Сталину неким идейным сталинизмом. Кто бы что ни говорил на опросах, мало кому из россиян действительно хочется мобилизационной экономики, массовых репрессий, ограничений на разводы или смену работы — пусть даже ради тех или иных государственных достижений», — подчеркнул эксперт.