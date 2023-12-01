Новый директор Большого театра Гергиев выступил с заявлением

«Ответственность огромная, я знаю, что Владимир Георгиевич ( Владимир Урин , бывший гендиректор ГАБТа — прим. "Ленты.ру") сделал все возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил свою коллекцию замечательных постановок. Я знаю, что артисты создали очень много интересных работ, работ, которые прославили этот театр», — отметил он.

Гергиев сообщил, что сейчас важное время для работы в России, а не за рубежом: «Сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут, наоборот, мы были недавно в Китае, спектакли наши показывали, открывали новый зал в Пекине».