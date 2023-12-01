Артемий Лебедев развеял популярный миф о жизни в России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети России. Он заявил, что, вопреки распространенному мнению, в стране думают о благополучии людей.

© группа Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

По словам блогера, некоторые убеждены в том, что в России плохо относятся к людям с самого рождения.

«И ждут, что ты скорее помрешь, пока ты не дожил до пенсии, чтобы тебе не дай бог эту самую пенсию не платить», — рассказал Лебедев.

Однако, по его мнению, на самом деле ситуация обстоит иначе.

«У нас в России всегда людей любили, всегда о них заботились, а сейчас особенно», — заявил блогер.