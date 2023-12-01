Работающих россиян обяжут проходить диспансеризацию

Работающих россиян с 2024 года обяжут проходить диспансеризацию. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Организовывать обследование будут работодатели. Причём в диспансеризацию включат исследование репродуктивной функции женщин и мужчин. Как объяснила Голикова, «о каждой семье и о каждом члене этой семьи здравоохранение тоже должно позаботиться».

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По словам Голиковой, в программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2024 году будет отдельный отдельный тариф на диспансеризацию по здоровью работающих. Для проведения обследования сотрудников работодатели будут заключать договоры с медорганизациями.

Вице-премьер напомнила, что 2024 год объявлен годом семьи. Поэтому в программу ОМС на следующий год включат с отдельным тарифом диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.

«И для нас семья – это не просто родители и дети в этой семье... Это молодая семья, это семья, которая имеет детей, это здоровая семья, это трудовая семья... И о каждой семье и о каждом члене этой семьи здравоохранение тоже должно позаботиться», — сказала вице-премьер во время открытия конгресса «Национальное здравоохранение».

Её слова передал «Интерфакс».

Пока что компании в России не обязаны и не вправе заставлять работников проходить диспансеризацию. Но это не касается профессиональных медосмотров — их должны проходить сотрудники, работающие в определенных сферах. Например, медосмотры проходят пилоты, работники пищевой промышленности, торговли, транспортной сферы и т.д.