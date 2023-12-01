В усадьбе Деда Мороза рассказали о самых необычных желаниях россиян

Золотую рыбку, квартиру и подводную лодку успели попросить россияне у Деда Мороза за первые 10 дней работы новогодней почты в столице. Об этом Москве 24 рассказали в усадьбе зимнего волшебника в парке Кузьминки.

Всего за это время получено уже более 15 тысяч писем из разных регионов России. В списке нестандартных просьб также волшебная палочка, подводная лодка и даже башенный кран. От взрослых тоже поступает множество писем из разных регионов: в этом году волшебнику приходят послания из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и не только.