Синоптик предупредил россиян о надвигающихся аномальных холодах

"Очень холодная погода ожидается на огромной территории страны. Аномалии будут впечатляющие. Со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7-14 градусов ниже нормы, а местами - на 15-20 градусов ниже нормы. Это значит, что в большинстве регионов морозы будут достигать 16-23 градуса, а в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе - 30 градусов. Повсеместно будет холодно и в Центральном федеральном округе 5 и 6 декабря - морозы до 16-23 градусов, что на 7-12 градусов ниже нормы", - сообщил он.