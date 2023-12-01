Кремль объявил сбор вопросов Путину

Начался процесс сбора вопросов, которые будут адресованы на прямой линии президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказали в официальном telegram-канале Кремля. Ura.ru

Отправить свое обращение президенту можно через сайт moskva-putinu.ru, мобильное приложение «Москва-Путину», в соцсетях, по многоканальному телефону 8-800-200-40-40 или с помощью СМС на короткий номер 0-40-40. Задать вопрос смогут и граждане из-за границы, но для них звонок будет платным. Мир.24