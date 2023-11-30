В центре Воронежа установили «Сапоги Петра I»

В центре Воронежа установили новую скульптуру – «Сапоги Петра». Объект разместили на проспекте Революции у дома №41.

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Сапоги изготовил московский скульптор Владислав Мишов. Он победил в открытом конкурсе композиций, посвящённых императору Петру I. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в рамках конкурса выбрали победителя в категории «Подпись Петра I». Объект разместили на Есенинской аллее.

В ближайшее время на проспекте Революции, 21 установят знак «Деньги взяты», объект «Устав морской» разместят напротив Никитинской библиотеки, в сквере имени Бунина.