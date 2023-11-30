В центре Воронежа установили «Сапоги Петра I»
В центре Воронежа установили новую скульптуру – «Сапоги Петра». Объект разместили на проспекте Революции у дома №41.
Сапоги изготовил московский скульптор Владислав Мишов. Он победил в открытом конкурсе композиций, посвящённых императору Петру I. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Кроме того, в рамках конкурса выбрали победителя в категории «Подпись Петра I». Объект разместили на Есенинской аллее.
В ближайшее время на проспекте Революции, 21 установят знак «Деньги взяты», объект «Устав морской» разместят напротив Никитинской библиотеки, в сквере имени Бунина.
В мэрии пояснили, что скульптуры устанавливают в городе для увековечения памяти о деятельности Петра Первого и продвижения туристического бренда ««Воронеж – колыбель российского военно-морского флота».